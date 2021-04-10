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Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama geldi

Son dakika haberleri... (), 'dan 'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiğini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama geldi

SON DAKİKA HABERİ | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik olmadığını duyurdu.

SHGM'nin Twitter'dan yaptığı duyuruda, son zamanlarda Rusya basın yayın organları ve sosyal medya kanallarında, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin durdurulduğu, Türkiye'ye girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi isteneceği minvalinde haber ve yayınlara yer verildiği belirtildi.

'UÇUŞLAR DURDURULDU' İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Konuyla ilgili Rusya makamlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi resmi karar olmadığına işaret edilen duyuruda, haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi değişiklik olmadığı, daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiği vurgulanan duyuruda, ayrıca tüm ülkelere ait uçuşlarla ilgili mevcut uygulamaların SHGM'nin web sayfasında sunulduğu kaydedildi.

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