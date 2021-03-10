AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Berat Albayrak saldırılarına çok sert tepki gösterdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının o kısmı:

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Bugün Akkuyu Nükleer üçüncü kuyu temel atma törenine canlı bağlantı ile iştirak edeceğiz. Bu anlamda Türkiye dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biridir. Rüzgardan jeotermale enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji anlamındaki yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer santralimizdir.

Biz de Türkiye'ye nükleer güç kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunların başında da CHP zihniyeti karşımıza çıktı.

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

CHP zihniyetinin hükümet olduğu yıllara baktığımızda; bu ülkede enerji ne durumdaydı veya enerji potansiyelimiz neydi, şimdi ne oldu?

Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. Özellikle CHP zihniyeti mensupları yoğun bir tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza.

Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığından itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları acaba CHP zihniyetinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar paranın hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir. Sizin o kayıp yıllar düşündüğümüz zamanlar var ya, orada işte. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim: Biz görevi devraldığımızda IMF'ye borç 23,5 milyar dolardı. Kimden devraldık, CHP zihniyetinden. Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Sizden devraldık.

Sizin şu anda sözcünüz Hazine'de çantacı olarak dolaşırdı ve ne yazık ki hiçbir zaman bu ülkenin ne Hazine'sini ne Merkez Bankası'nı güçlendirmedi.

Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı bizim. Döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı.