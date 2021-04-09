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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması

gündem haberi... Sağlık Bakanı , "Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması

SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ | Sağlık Bakanı , İl sağlık yöneticileri ile salgın sürecini ele aldı.

"VAKA SAYILARI YAKLAŞIK 10 KAT ARTTI"

Toplantı sonrası kritik bir uyarıda bulunan Bakan Koca, "İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstabul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." mesajını verdi.

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Koca, "Tespit edilen vakaların %85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli." açıklamasını yaptı.


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