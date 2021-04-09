Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması

Koca, "Tespit edilen vakaların %85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli." açıklamasını yaptı.



