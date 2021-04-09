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Son dakika: Bakan Abdülhamit Gül'ün annesi vefat etti | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesinin vefat ettiğini duyurdu. Saliha Gül'ün Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: Bakan Abdülhamit Gül'ün annesi vefat etti | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı , Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Değerli kardeşim, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün dâr'ı bekaya göçen muhterem annesine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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