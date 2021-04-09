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Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş ve Uzman Onbaşı ile 'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi.

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