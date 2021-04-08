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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır İnegöl şehitliğine defnedildi | Bakan Süleyman Soylu şehit cenazesine katıldı Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır İnegöl şehitliğine defnedildi | Bakan Süleyman Soylu şehit cenazesine katıldı
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır, İnegöl şehitliğine defnedildi. Törene katılan Bakan Soylu, şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 19:34
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
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İnegöl şehitliğindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Ailesine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin mezarına toprak attı.
Törenin sonunda Soylu, şehidin fotoğrafını, Türk bayrağını ve Kur'an-ı Kerimi teslim etti.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Soylu, İnegöl'den ayrıldı