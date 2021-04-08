Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır İnegöl şehitliğine defnedildi | Bakan Süleyman Soylu şehit cenazesine katıldı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır, İnegöl şehitliğine defnedildi. Törene katılan Bakan Soylu, şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.