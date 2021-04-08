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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır İnegöl şehitliğine defnedildi | Bakan Süleyman Soylu şehit cenazesine katıldı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır, İnegöl şehitliğine defnedildi. Törene katılan Bakan Soylu, şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 19:34
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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır İnegöl şehitliğine defnedildi | Bakan Süleyman Soylu şehit cenazesine katıldı

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır İnegöl şehitliğine defnedildi | Bakan Süleyman Soylu şehit cenazesine katıldı

İnegöl şehitliğindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır İnegöl şehitliğine defnedildi | Bakan Süleyman Soylu şehit cenazesine katıldı

Ailesine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin mezarına toprak attı.

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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır İnegöl şehitliğine defnedildi | Bakan Süleyman Soylu şehit cenazesine katıldı

Törenin sonunda Soylu, şehidin fotoğrafını, Türk bayrağını ve Kur'an-ı Kerimi teslim etti.

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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır İnegöl şehitliğine defnedildi | Bakan Süleyman Soylu şehit cenazesine katıldı

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Soylu, İnegöl'den ayrıldı