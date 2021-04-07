Milli Savunma Bakanlığından yapılan (MSB) son dakika açıklamasında; "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.