08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Başkan , şehit Savcısı 'ın anne ve babasını kabul etti. Başkan Erdoğan, "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.04.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Şehit Savcı Kiraz'ın babası ve annesi 'ın yanı sıra "Şehit Savcı Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenler de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve hediye etti.

Erdoğan, yarışmada dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı da hazır bulundu.



Savcı Kiraz’ın şehadetinin 6.yılı SAVCI KİRAZ'IN ŞEHADETİNİN 6.YILI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA