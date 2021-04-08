Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz'ın yanı sıra "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenler de hazır bulundu.