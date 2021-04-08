Türk Yıldızları'nın şehit pilotu Burak Gençcelep'e son veda! Eşinin sözleri yürek dağladı

Konya'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı. Nurcan Gençcelep, eşinin cenazesi askerler tarafından omuzlara alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı, ''Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun'' dedi. Bu sırada oğlu Kayra da babasının tabutunu bakıp ağladı.