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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Türk Yıldızları'nın şehit pilotu Burak Gençcelep'e son veda! Eşinin sözleri yürek dağladı Türk Yıldızları'nın şehit pilotu Burak Gençcelep'e son veda! Eşinin sözleri yürek dağladı
Konya'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı. Nurcan Gençcelep, eşinin cenazesi askerler tarafından omuzlara alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı, ''
Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun'' dedi. Bu sırada oğlu Kayra da babasının tabutunu bakıp ağladı. Giriş Tarihi: 08.04.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 10:37
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 134'üncü Filo Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağı, eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra Aslım çöplük alanına düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR Kazada, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit Gençcelep'in uçağın organize sanayi bölgesindeki iş yerlerine düşmesini önlemek için boş araziye manevra yaptığı üzerinde durulduğu belirtildi. ŞEHİT EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Şehit Pilot Yüzbaşı Gençcelep için bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3), annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep katıldı. Nurcan Gençcelep, eşinin cenazesi askerler tarafından omuzlara alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı, ''Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun'' dedi.