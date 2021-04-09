Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı için son dakika açıklaması

Son dakika... Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Metro İstanbul tarafından yapılan son dakika açıklamsına göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonunun geçici süreliğine işletmeye kapatıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler bu istasyonun hangi tarihte normale döneceğine çevrildi. Peki, Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı Mecidiyeköy durağı ne zaman normale dönecek? İşte haberin detayları...

MECİDİYEKÖY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Mecidiyeköy metro hattının hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır."