Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı için son dakika açıklaması
Son dakika... Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu geçici süreliğine kapatıldı. Mecidiyeköy durağını kullanmak isteyen vatandaşlar, bu istasyonun hangi tarihte normale döneceğini araştırıyor. Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı Mecidiyeköy durağı ne zaman normale dönecek? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Metro İstanbul tarafından yapılan son dakika açıklamsına göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonunun geçici süreliğine işletmeye kapatıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler bu istasyonun hangi tarihte normale döneceğine çevrildi. Peki, Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı Mecidiyeköy durağı ne zaman normale dönecek? İşte haberin detayları...
MECİDİYEKÖY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Mecidiyeköy metro hattının hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır."
Alınan bilgiye göre, bu süre içerisinde seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak. Mecidiyeköy-Nurtepe arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz mekik seferleri düzenleniyor.
Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlayabilecek.
Mecidiyeköy Yönünden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:
• Mecidiyeköy metro istasyonu 1 numaralı çıkıştan (Metrobüs Bağlantısı ve Mecidiyeköy Otobüs Durakları Çıkışı) hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz,
Mahmutbey Yönünden Mecidiyeköy Yönüne Ulaşım:
• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy'e ulaşabilirsiniz,
Mahmutbey Yönünden Kağıthane ve Çağlayan'a Ulaşım:
• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz,
Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:
• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz,
Metrobüs'e Ulaşım:
• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz,
• M7 Kağıthane istasyonundan 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimizi kullanıp M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz,
• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy'e geçerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Mecidiyeköy durağına ulaşabilirsiniz.
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