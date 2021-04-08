Son dakika: Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu! Şehit pilota veda
Son dakika haberi... Konya'nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızlarına ait uçak düştü. Kazada pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit pilot için Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.
YAŞAM A Haber
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Şehit pilot Burak Gençcelep için Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.
Yüzbaşı Burak Gençcelep Konya'dan memleketi Trabzon'a uğurlandı.