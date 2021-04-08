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Son dakika: Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu! Şehit pilota veda

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde ait uçak düştü. Kazada pilot Yüzbaşı şehit oldu. Şehit pilot için . Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Son dakika: Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu! Şehit pilota veda

Şehit pilot için 3. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Detayları muhabiri aktardı.

Yüzbaşı Burak Gençcelep Konya'dan memleketi 'a uğurlandı.

Şehit pilota veda ŞEHİT PİLOTA VEDA

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