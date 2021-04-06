'2,5 MİLYON PARMAK İZİ İŞLEDİK'

2017 yılından bu yana 392 milyon 69 bin 875 arşiv belgesini dijitalleştirdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, yalınlaşma projesiyle vatandaşlara sunulan hizmetlerde talep edilen toplam 3 bin 214 belgenin 2 bin 167'sinde yalınlaşma sağladıklarını kaydetti. Soylu, "2021'deki hedefimiz 350 belge idi. Yılın 3 ayı bitti, 147'sini tamamladık. Yıl sonuna kadar geri kalanını tamamlayıp 3 bin 214 belgenin 2 bin 370'ini kaldırmış, vatandaşımızın üzerinden önemli bir bürokrasi yükünü almış olacağız" dedi.

Parmak izinin tüm dünyada standart olarak kullanılan bir uygulama olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Emniyet parmak izi alıyor, jandarma parmak izi alıyor. Nüfus idaresi el ayası alıyor. Değiştirdik, parmak izine geçtik. Hiçbir şey kaybetmedik. El ayası almak 4-5 dakika sürüyordu, parmak izine geçtik tüm işlem süremiz 5 dakikaya düştü. 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren de tam 490 bin 849 olaya ait veriyi sisteme girdik ve yapılan eşleştirmelerle tam 117 bin 648 olayı aydınlattık. Bu olaylardan 3 bin 579'u terör olayı, 2 bin 468'i öldürme, 88 bini ise hırsızlık olayıdır. Son 15 ayda parmak izi sistemlerimizde bekleyen 2.5 milyon parmak izini işledik. Burada 97 bin 258 şüpheli tespiti yaparak adli süreçlere intikal ettirdik ki bunların 3 bin 5'i terör şüphelisi, 1025'i kasten adam öldürme, 599'u cinsel saldırı suçu şüphelileridir. Dünyada sadece 3 ülkede bulunan üç boyutlu sanal taktik eğitim merkezi, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığımız yakın alan sanal çatışma merkezlerinin güvenlik kuvvetlerimize önemli katkıları olacak."