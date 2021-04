'BİRİLERİNİN KÜÇÜK KAFALARINA UYUP GERİYE GİDEMEYİZ'

Bakan Soylu, Türkiye'nin dijitalleşmeden korkan değil, onu sürükleyen bir ülke konumunda olduğunu belirterek, "Bir zamanlar Bursa'da 'otomobil üreteceğinize, şeftali üretin' denilen bu ülke bugün kendi uçağını, arabasını üretmenin peşinde, helikopterini ve insansız hava aracını zaten üretip satmaktadır. Her projeye çamur atan, alay edip itibarsızlaştırmaya çalışan kafalar maalesef var. Hâlâ bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören, bir iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini zanneden, her anlamda emekli olmuş zihniyetler var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzaktır. Kafaları hesap makinelerinin ötesine geçmemiş zihniyetlerdir. Türkiye'nin bu bildirilere, girişimlere karşı ciddi bir teyakkuzu var. Hiçbir noktasında boş bırakamayız. Tarihi fırsatı yakalamışken, dünyada ilk kez sanayi dönüşümlerini dünya ile eş zamanlı olarak yakalamışken birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz. Bu tarihi fırsatı, bu millet adına gelecek nesillerimiz adına tepemeyiz" dedi.