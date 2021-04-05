İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: CHP siyasi operasyon merkezi olmuştur

SON DAKİKA HABERİ | "Türkiye'de yaşanan bütün darbelerin siyasi operasyon merkezleri vardır." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı;

Hiçbir siyasi operasyon merkezi olmayan darbe olamaz. Hemen çıkarırsınız veya sonra çıkarırsınız ama darbelerin işbirliği içerisinden olduğu siyasi operasyon merkezleri vardır. 1960 darbesinin de siyasi operasyon merkezi CHP'dir. Bizâtihi İsmet İnönü'dür. Buna itiraz edecek olanlar varsa kendi genel sekterinin, milletvekillerinin anı kitaplarına baksınlar.