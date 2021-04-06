" 'YAPAMAZSINIZ, GERÇEKLEŞTİREMEZSİNİZ BECEREMEZSİNİZ' DEDİLER"

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Dün bize siz yapamazsınız, siz gerçekleştiremezsiniz, beceremezsiniz diyenlere karşı yapabildiğimizi, gerçekleştirebildiğimizi, bu vizyonlarla sonuç alabildiğimizi ortaya koyuyoruz.

Bir şey daha fark ettik hep birlikte, gençlerimizin bu meselelere ne kadar aşina olduklarını, önlerine konulduğunda neleri başarabileceklerini bizler görmüş olduk, hem de onur duyduğumuz bir tabloya ulaşmış oldu.

Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bu ülkenin bir evladı olarak şükranlarımı sunuyorum.