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Yine CHP yine tiyatro! Bu defa esnaf kılığında

Son dakika haberine göre; Daha önce "imamın karısı", "ekmek bulamayan vatandaş" kılığına giren CHP yine faka bastı. ’da “Esnafız bittik” diye açıklama yapan grubun, CHP gençlik kolları üyeleri olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Yine CHP yine tiyatro! Bu defa esnaf kılığında

'da önceki gün bir araya gelip, kafe ve lokanta sahibi olduklarını ileri sürerek basın açıklaması yapan grubun üyeleri olduğu ortaya çıktı. Grup adına konuşma yapan 'in ise 2014 yılında Cumhurbaşkanı 'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı ve 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

BU DEFA ESNAF KILIĞINDA
'nca yayımlanan vaka risk oranı haritasına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı kategoride yer alan Konya'da, restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel al' hizmeti devam ediyor. Lokanta ve kafe sahipleri olduklarını ileri süren bir grup ise önceki gün ilçesindeki parkta bir araya gelerek tedbirler kapsamında işyerlerini açmak istediklerini söylemişti.


Grup adına açıklama yapan kişinin 2014 yılında o dönem 16 yaşındayken yaptığı açıklama sonucu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Emin Altunses olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında dava açılan Altunses, 11 ay 20 gün hapis cezası almış, cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmişti.

Altunses'in sosyal medya hesabında bir derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu açıklaması yer alıyor.
CHP Konya Gençlik Kolları üyeleri, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda, "Bugün aylardır dükkânları kapalı olan Konya esnafımızın yanındaydık" sözleriyle esnaf kılığında eyleme katılıp, provokasyon yaptıklarını da kabul etmiş oldular.



CHP'LİLERİN İŞİ PROVOKASYON
Daha önce "Ben müftü eşiyim" diyerek Erdoğan'ı istifaya çağıran kadının, CHP eski ilçe başkanı 'ın eşi, bar işletmecisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Yine geçen günlerde 'nin düzenlediği programda "Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim" diyen 'nun da paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, tepki toplamıştı.

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