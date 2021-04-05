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Balıkesir'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

'de, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Balıkesir'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1'i aktif görevde astsubay, 2'si istifa etmiş asker ve 13'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan 16 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlerdi.

Operasyonlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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