Son dakika | CHP ve HDP uyuşturucu masalarında da kol kola! Skandalları saymakla bitmiyor

Son dakika haberi | Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve HDP'li isimlerin karıştıkları uyuşturucu skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP ile omuz omuza yürüyen CHP, mevcut iş birliğinden dolayı halktan büyük tepki alırken, uyuşturucu suçuna bulaşan çok sayıda ismi de partisinde barındırıyor. Her iki partide de ifşa olan isimler arasında evinden yüklü miktarda uyuşturucu çıkan da var uzun süredir kullanıcı olan da. İşte CHP ve HDP'nin uyuşturucu ifşaları...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 14:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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