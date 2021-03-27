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Haberler Galeri Son dakika | CHP ve HDP uyuşturucu masalarında da kol kola! Skandalları saymakla bitmiyor

Son dakika | CHP ve HDP uyuşturucu masalarında da kol kola! Skandalları saymakla bitmiyor

Son dakika haberi | Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve HDP'li isimlerin karıştıkları uyuşturucu skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP ile omuz omuza yürüyen CHP, mevcut iş birliğinden dolayı halktan büyük tepki alırken, uyuşturucu suçuna bulaşan çok sayıda ismi de partisinde barındırıyor. Her iki partide de ifşa olan isimler arasında evinden yüklü miktarda uyuşturucu çıkan da var uzun süredir kullanıcı olan da. İşte CHP ve HDP'nin uyuşturucu ifşaları...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 14:36
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Son dakika | CHP ve HDP uyuşturucu masalarında da kol kola! Skandalları saymakla bitmiyor
Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin Yapı Denetim biriminde çalışan üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bir belediye çalışanının evinden uyuşturucu madde çıkması dikkat çekti.
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Son dakika | CHP ve HDP uyuşturucu masalarında da kol kola! Skandalları saymakla bitmiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak görev yapan R.K, ön camında belediye görev kartı bulunan otomobille İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu taşırken gözaltına alındı. Başta 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla 19 ayrı suç kaydı bulunan R.K. ile 3 kişi daha gözaltına alındı.
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Son dakika | CHP ve HDP uyuşturucu masalarında da kol kola! Skandalları saymakla bitmiyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve uyuşturucu geliri aklanmasına yönelik 67 kişinin gözaltına alındığı 'Bataklık' operasyonun Gaziantep ayağında önemli gelişmeler oldu. Gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Y.K.'nin eşi O.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. CHP'li eski meclis üyesi İ.A.'nın oğlu ve kardeşi ise ceza evine gönderildi.
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Son dakika | CHP ve HDP uyuşturucu masalarında da kol kola! Skandalları saymakla bitmiyor
CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı M.C.T. (24) uyuşturucu madde bulundurma ve satma iddiasıyla yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.C.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Son dakika | CHP ve HDP uyuşturucu masalarında da kol kola! Skandalları saymakla bitmiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kocasinan İlçe Teşkilatı'na yapılan saldırının ardından tutuklanan ve 7 yıldan beri CHP üyesi olduğu belirlenen Özgür Terazi'nin (29) olay öncesi parkta metanfetamin adlı uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.