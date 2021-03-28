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Koltukları var kendileri yok! CHP Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve 11 birim müdürü işe gitmeden maaş almış!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün belediyede "büro elemanı" olarak istihdam edildiği, Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli görünen Musa Gül'ün 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gitmediği tespit edildi. Gül'ün belediyenin kapısından bile geçmeden her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı bildirildi. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip maaşa bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele verdi. Yapılan müfettiş soruşturmasında, CHP'li Gül'ün yanı sıra Muratpaşa Belediyesi'nde 11 farklı birim müdüründen kimisinin aylarca kimisinin de yıllarca işe gelmeden maaş aldığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:17
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Koltukları var kendileri yok! CHP Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve 11 birim müdürü işe gitmeden maaş almış!

CHP'de bankamatik memurları bitmek bilmiyor. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde büro elemanı olarak istihdam edilen CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün kadrolu bankamatikçi olduğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koltukları var kendileri yok! CHP Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve 11 birim müdürü işe gitmeden maaş almış!

Muratpaşa Belediyesi'nin Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde kadrosu bulunan Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden, her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı bildirildi.

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Koltukları var kendileri yok! CHP Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve 11 birim müdürü işe gitmeden maaş almış!

İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip maaşa bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele verdi.

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Koltukları var kendileri yok! CHP Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve 11 birim müdürü işe gitmeden maaş almış!

2 SENE BELEDİYENİN KAPISINDAN GEÇMEDİ
Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi ile ilgili yürütülen müfettiş raporu, çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

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Koltukları var kendileri yok! CHP Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve 11 birim müdürü işe gitmeden maaş almış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, Muratpaşa Belediyesi'nde CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün işe gitmeden maaş aldığı belirtildi.