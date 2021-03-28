Koltukları var kendileri yok! CHP Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve 11 birim müdürü işe gitmeden maaş almış!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün belediyede "büro elemanı" olarak istihdam edildiği, Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli görünen Musa Gül'ün 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gitmediği tespit edildi. Gül'ün belediyenin kapısından bile geçmeden her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı bildirildi. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip maaşa bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele verdi. Yapılan müfettiş soruşturmasında, CHP'li Gül'ün yanı sıra Muratpaşa Belediyesi'nde 11 farklı birim müdüründen kimisinin aylarca kimisinin de yıllarca işe gelmeden maaş aldığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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