CHP yalanda zirveyi kimseye bırakmıyor! 7 yalandan 5'i...

GERÇEK- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürşat Ayvatoğlu hakkında bazı haber sitelerinde yayımlanan "pudra şekeri içti serbest kaldı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca ek gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

(ŞERİF CAN / SABAH)



