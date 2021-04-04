Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere uyarı!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan koronavirüs vakaları sonrası sosyal medya adresinden gençleri uyardı. Bakan Koca, "Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız." dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu.
Bakan Koca genç vatandaşları şu sözlerle uyardı:
"65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."