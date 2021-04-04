Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu.

Bakan Koca genç vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."