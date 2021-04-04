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CHP’de bir skandal daha! Yasak aşkta Mehmet Uğur Sertaslan'a babalık davası

Taciz ve tecavüz haberleriyle ülkenin gündeminden düşmeyen kaynıyor. 'da Belediye Başkanı evli ve 3 çocuk babası CHP'li Mehmet 'ın 2 yıl boyunca D.A. isimli bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve bu yasak aşktan bir çocuğu olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2021
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CHP’de bir skandal daha! Yasak aşkta Mehmet Uğur Sertaslan'a babalık davası

'da Belediye Başkanı evli ve 3 çocuk babası 'li Mehmet 'ın 2 yıl boyunca D.A. isimli bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve bu yasak aşktan bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Hem kadını hem bebeği terk eden Sertaslan'a genç kadın tarafından babalık davası açıldı.

KORUMASI ADINA EV KİRALADI:
Gemlik'in CHP'li Belediye Başkanı Sertaslan 2 yıl önce bir etkinlikte tanıştığı D.A.'yla aşk yaşamaya başladı. Başkan Sertaslan, genç kadın için korumasının adıyla Bursa merkezde ev kiraladı. Dayayıp döşediği bu evde D.A. ile sık sık birlikte kalan 3 çocuk babası Sertaslan, eşini boşayacağını söyleyerek genç kadına bu yönde birçok vaatlerde bulundu.



"HAMİLEYİM" DEDİ TERK EDİLDİ

Başkan Uğur Sertaslan ile D.A.'nın yasak ilişkisi, genç kadının hamile olduğunu söylemesi üzerine bozuldu. Bu duruma öfkelenen Başkan Sertaslan, Bursa'da kiraladıkları ve birlikte yaşadıkları evi terk etti. D.A. kendisini terk eden Sertaslan'a defalarca ulaşmaya çalışsa da Sertaslan, bu görüşme taleplerinin hepsini geri çevirdi. Hamile olduğu için çalışamayan ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan D.A. Bursa'daki kiralık daireyi boşaltarak annesinin evine yerleşti.

Yaklaşık 10 ay önce doğum yapan D.A. doğumdan sonra da defalarca Uğur Sertaslan'a ulaşmaya çalıştı. Her defasında kendisiyle görüşmeyi reddeden Sertaslan, bebeğini görmeye dahi gitmedi. Bunun üzerine çaresiz kalan genç kadın mahkemenin yolunu tuttu. Duygusal ve psikolojik olarak büyük travma geçirdiğini belirten kadın, 15 gün önce Bursa 11'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak hakkında 'babalık' davası açtı. Davanın yakın zamanda görülmeye başlanacağı öğrenildi.

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