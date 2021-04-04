CHP’de bir skandal daha! Yasak aşkta Mehmet Uğur Sertaslan'a babalık davası





"HAMİLEYİM" DEDİ TERK EDİLDİ

Başkan Uğur Sertaslan ile D.A.'nın yasak ilişkisi, genç kadının hamile olduğunu söylemesi üzerine bozuldu. Bu duruma öfkelenen Başkan Sertaslan, Bursa'da kiraladıkları ve birlikte yaşadıkları evi terk etti. D.A. kendisini terk eden Sertaslan'a defalarca ulaşmaya çalışsa da Sertaslan, bu görüşme taleplerinin hepsini geri çevirdi. Hamile olduğu için çalışamayan ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan D.A. Bursa'daki kiralık daireyi boşaltarak annesinin evine yerleşti.