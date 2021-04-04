Başkan Erdoğan işaret etmişti! Su kanunu için kollar sıvandı

Bozoğlu, "2015'te ülkemizin bir su kanununa ihtiyacı olduğunu birçok platformda dile getirmiş, uzmanlarla çalıştay ve toplantılar yapmıştık. Tüm parti gruplarını ziyaret ederek konunun önemini anlatmıştık. Su Kanunu çalışmasının tamamlanarak Meclis'e sunulması büyük önem arzetmektedir" diye konuştu. Su Kanunu'nun amacının "hedeflere daha hızlı ulaşmak ve yetki çatışmasını gidermek" olarak açıklandığına dikkat çeken Bozoğlu, şunları söyledi: "Hedef suyun korunması, su kaynaklarımızdaki kirliliğin önlenmesi, verimliliğin artırılması ise bu konuda hızlanmakta hatta ışık hızına çıkmakta yarar var çünkü yüzey sularımızın en az yüzde 76'sı kirlenmiş, Ergene, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Kızılırmak, Sakarya gibi yediğimiz besinleri sulayan birçok havzamız sanayi ve evsel atıkla kirlenmiş durumda. Arıtılmış sularımızın yüzde 1.5-2'sini sulamada kullanabiliyoruz. Su kaynaklarımızın, barajlarımızın dolmasını umut ederken kentlerde şebekede kaybolan su ise yüzde 40-50'leri buluyor. Atık sularımızın sadece yüzde 36'sını doğru yöntemlerle arıtabiliyoruz."