İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek!
Son dakika haberine göre; 103 Emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal destek geldi. Çıray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' ifadelerini kullandı.
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'ALTINA İMZAMI ATIYORUM'
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti, Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan destek geldi.
'ALTINA İMZAMI ATIYORUM'
Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ''Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' diyerek darbe heveslilerine destek verdi. Çıray'ın paylaşımı büyük tepki çekti.
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