Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan'dan görülmemiş pişkinlik

Başkan Sertaslan, 2019'da seçim bölgesinde yaptığı çalışmalarda, hafif raylı sistem, Karsak Deresi projesi, modern balık hali, Gemlik marina, Tekne park, Kumla Karacaali ve Kurşunlu sahil projeleri ve Gemlik vapur seferleri gibi onlarca projeyi hazırlattığı slayt gösterileri eşliğinde sunarak vatandaşa söz vermişti. Yerel seçim öncesinde yaptığı tanıtım toplantılarında slayt gösterimler eşliğinde vaatlerini birer birer sıralayan Sertaslan'ın aradan geçen 2 yılın ardından medya mensuplarıyla yaptığı canlı yayında açıklamalar pes dedirtti.



'YAPACAĞIM DEMEDİM' YALANI

Verdiği vaatlerin sorulması üzerine Sertaslan, "Seçim kampanyasında 300'e yakın toplantı yaptım, hiç birinde biz bunları yapacağız iddiasıyla bir şey anlatmadım. Gemlik'e huzur ve barışı getirmemiz gerekir bunun içinde projeler ortaya koyduk. Bakın bunların hepsi benim işim değil bunların bazıları Merkezi hükümetin bir kısmı da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak şeyler" dedi.