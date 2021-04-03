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CHP'li Ekrem İmamoğlu 252 aileyi mağdur etti! Tapularına kavuşmak için 30 yıldır mücadele veriyorlar

'da kurdukları kooperatif aracılığıyla 252 aile, toprak sahibi oldu. Aileler, 1991'de  döneminde tahsis belgesiyle aldıkları yerlerin tapusuna kavuşmak için 30 yıldır mücadele veriyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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CHP'li Ekrem İmamoğlu 252 aileyi mağdur etti! Tapularına kavuşmak için 30 yıldır mücadele veriyorlar

Büyükçekmece Belediyesi tarafından verilen sözlerin Beylikdüzü Belediyesi döneminde bozulduğunu söyleyen aileler 13 ayrı dava açtı. 250 bin-450 bin lira arası yüksek ipotek ücretiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten aileler Beylikdüzü'nün eski belediye Başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yeni başkan Murat Çalık'ı suçladı.




"YERLERİMİZİ SATIP, BAŞKALARINA TAPU VERİYORLAR"
Gülseren Yapı Kooperatifi Başkanı Metin Altıntaş "İmamoğlu döneminde, 2014'te, Yargıtay 'bedelsiz hak sahiplerinin' kararı verdi. 2018'de İmamoğlu kooperatifin eski yönetimi ile anlaşıp tapularımızın üçte ikisini belediyeye geçirdi. Yürütmeyi durdurma davasını kazandık.
Bize tapu vermeyip, yerlerimizi satıp, başkalarına tapu veriyorlar" dedi.

Mağdurlardan Fehmi Uğur, "Bu yerler devlet tarafından vatandaşlara kanuna uygun bir şekilde verildi. Bütün yeşil alanlarımızı, arsalarımızı satıp ceplerini parayla doldurdular" dedi.

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