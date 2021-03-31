CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı!

100 bin yeni konut yapacağız. Depreme hazırlık için kentsel dönüşüme hız vereceğiz. Yenilenmemiş bina bırakmayacağız. - Yılda 20 bin konut yapılması gerekirken İBB yönetimi bu vaadini unuttu. Deprem için sadece çalıştay yapıldı. AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Bayrampaşa ve Silivri KİPTAŞ konutları kendi dönemlerinde yapılmış gibi gösterilerek hak sahiplerine daireleri teslim edildi.