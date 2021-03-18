Ekrem İmamoğlu gazi yakınını tehdit etti sosyal medya ayağa kalktı! CHP'li İmamoğlu'na tepki #benibul

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Edirnekapı Şehitliği'ndeki törene katılan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine tepki gösteren gazi yakınını tehdit etti. "Seni araştırır bulurum" diyerek gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada binlerce tepki mesajı atıldı. Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan kullanıcıların #benibul etiketindeki paylaşımları Türkiye'de 1. sıraya yükseldi.