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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu gazi yakınını tehdit etti sosyal medya ayağa kalktı! CHP'li İmamoğlu'na tepki #benibul Ekrem İmamoğlu gazi yakınını tehdit etti sosyal medya ayağa kalktı! CHP'li İmamoğlu'na tepki #benibul
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Edirnekapı Şehitliği'ndeki törene katılan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine tepki gösteren gazi yakınını tehdit etti. "Seni araştırır bulurum" diyerek gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada binlerce tepki mesajı atıldı. Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan kullanıcıların #benibul etiketindeki paylaşımları Türkiye'de 1. sıraya yükseldi.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 15:43
CHP'li Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu bir gazi yakınının "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" tepkisine tehditle cevap verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR TEPKİ GÖSTEREN GAZİ YAKININI TEHDİT ETTİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu, törende kendisine tepki gösteren gazi yakınını tehdit etti. Vatandaşın tepkisine "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" ifadeleriyle cevap veren İmamoğlu, "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diyerek tehdit etti.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI #BENİBUL
Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınını 'seni bulurum ben merak etme' sözleriyle tehdit etmesi üzerine vatandaşlar Twitter'da #benibul etiketi açtı.
Binlerce tweetin atıldığı #benibul etiketiyle sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun vatandaşı tehdit ettiği anlara tepkisini gösterdi.