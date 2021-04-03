Son dakika | İstanbul'a dev proje! Sabiha Gökçen’e metro bağlantısı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yolcuların güvenli, hızlı ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımını sağlamak üzere, İstanbul'un şehirler arası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal- Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısı kurulacak.