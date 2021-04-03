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Son dakika | İstanbul'a dev proje! Sabiha Gökçen’e metro bağlantısı geliyor

Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını sağlayacak projede ilk ray kaynağı bugün gerçekleştirilecek

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Son dakika | İstanbul'a dev proje! Sabiha Gökçen’e metro bağlantısı geliyor

'daki Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını sağlayacak projenin ilk ray kaynağı bugün yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yolcuların güvenli, hızlı ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımını sağlamak üzere, İstanbul'un şehirler arası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal- Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısı kurulacak.

'nde ilk ray kaynağının, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun katılacağı törenle yapılması planlanıyor. İstanbul'daki bu projelerle Ankara-, Sabiha Gökçen Havalimanı, , Kadıköy-Kartal-Kaynarca ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hatları birbirine bağlanacak.

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