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Ekrem İmamoğlu yine AK Parti projelerini sahiplendi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı ; önceki İBB yönetimi tarafından inşaatına başlanan ve yüzde 60’ı tamamlanan  Nikah Salonu Kültür ve Spor Merkezi projesini de sahiplendi. Güngören Belediye Başkanı , İmamoğlu’nun bu tutumunu kinayeli bir dille eleştirdi. Demir, “Göreve gelişinizden önce yüzde 60'ı bitmiş olan bu harika projemizi geç de olsa bitirme aşamasına getirdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Ekrem İmamoğlu yine AK Parti projelerini sahiplendi

İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı ; önceki İBB yönetimi tarafından inşaatına başlanan ve yüzde 60'ı tamamlanan Kültür ve Spor Merkezi projesini de sahiplendi.

Ekrem İmamoğlu, mezbahasının Güngören Nikah Salonu Kültür ve Spor Merkezi'ne dönüştürülmesine ilişkin video paylaştı ve "Eskiden bir mezbahaydı, bakın şimdi ne oldu" iddiasında bulundu.

"HARİKA PROJEMİZİ GEÇ DE OLSA BİTİRME AŞAMASINA GETİRDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Güngören Belediye Başkanı de, Ekrem İmamoğlu'nun eleştirdi ve "Göreve gelişinizden önce yüzde 60'ı bitmiş olan bu harika projemizi geç de olsa bitirme aşamasına getirdiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

KEMERBURGAZ KENT ORMANI VE HACIOSMAN KORUSU'NU DA SAHİPLENDİ

Ekrem İmamoğlu, döneminde yapılan ancak seçim sürecinde açılması ertelenen ile Osmanlı döneminden kalan ve son olarak eski İBB Başkanı döneminde düzenlemeleri yapılarak hizmete sunulan Hacıosman Korusu için "Buraları biz göreve gelir gelmez hemen başladık, bitirdik ve açtık. Buraları biz yaptık" demişti.

HALİÇ'TEKİ DİP ÇAMURU SUSUZLAŞTIRMA TESİSİ'Nİ DE SAHİPLENDİ

Göreve geldikten kısa bir süre sonra ve 'nın temizliği ve canlı çeşitliliğini artırma ve korumada hayati öneme sahip 'nin yapımını iptal eden Ekrem İmamoğlu, yine AK Parti döneminde ihalesi yapılan ve 25 Ocak 2019'da hizmete giren Haliç'teki Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi'ni de kendilerinin yaptığını iddia etmişti..

'"EMEL ATMAMA" ŞOVUYLA TESİSİ İPTAL ETMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu; İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti. İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi "temel atmama" töreni yaparak iptal etmişti. İmamoğlu 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH

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