HDP'YE KAPATMA DAVASI ÇATLAĞI BÜYÜTTÜ

Resmiyette İYİ Parti ve CHP'den oluşan Millet İttifakı'daki çatlak gizli ortakları HDP yüzünde büyümeye devam ediyor. En son Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımında baş gösteren gerginlik, HDP'ye açılan kapatma davası nedeniyle yeniden gün yüzüne çıktı. 18 Mart nedeniyle Çanakkale'ye giden Meral Akşener soruları arkasını dönerek cevapsız bıraktı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymadığı sürece kapatılmasının doğru olduğunu savundu.