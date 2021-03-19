CHP yine HDP'yi yalnız bırakmadı! Ekrem İmamoğlu Pervin Buldan'ı arayıp 'kapatma davası' hakkında destek verdi
Millet İttifakı'ndaki HDP krizi her geçen gün büyüyor. Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'ye açılan kapatma davalarında kendilerine destek verdi. HDP'den yapılan açıklamada İmamoğlu'nun "demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini" ifade ettiği kaydedildi.
HDP, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak, Nevruz Bayramı'nı kutladığını belirtti.
HDP'den yapılan açıklamada, görüşmede, İmamoğlu'nun, HDP'ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendirdiği aktarılarak, "demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini" ifade ettiği kaydedildi.
Buldan'ın da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramı'nı kutladığı bildirildi.
8 MART MESAJI KRİZ ÇIKARMIŞTI
Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamıştı.
İmamoğlu'nun paylaşımının ardından İYİ Parti'de Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın adlarının aynı paylaşımda geçmesi kriz yarattı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
HDP'YE KAPATMA DAVASI ÇATLAĞI BÜYÜTTÜ
Resmiyette İYİ Parti ve CHP'den oluşan Millet İttifakı'daki çatlak gizli ortakları HDP yüzünde büyümeye devam ediyor. En son Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımında baş gösteren gerginlik, HDP'ye açılan kapatma davası nedeniyle yeniden gün yüzüne çıktı. 18 Mart nedeniyle Çanakkale'ye giden Meral Akşener soruları arkasını dönerek cevapsız bıraktı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymadığı sürece kapatılmasının doğru olduğunu savundu.