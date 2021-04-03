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Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik drone destekli düzenlenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

PKK/KCK terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte korsan gösterilere katılıp, polise molotof kokteyli attığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı öne sürülen 8 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından TEM ekipleri, 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Drone ile havadan destek verilen operasyonda özel harekat polisleri, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdi.

Adreslerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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