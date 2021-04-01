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CHP'nin heykel belediyeciliğine AK Parti'den 1 Nisan göndermeli paylaşım

Günü'nde 'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. 'da çok konuşulanlar arasına giren videoda 'li belediyelerin heykel açılışları tiye alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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CHP'nin heykel belediyeciliğine AK Parti'den 1 Nisan göndermeli paylaşım

'Heykel' deyince akla gelen ilk parti şüpehesiz CHP. Büyük-küçük demeden her CHP'li belediye, yönetimindeki il veya ilçelere heykeller yaparak adete parti içinde bir yarışa girdi.

Ancak vatandaş heykel değil icraat istiyor...

Tam da 1 Nisan Şaka Günü'nde AK Parti'den bu konuyla ilgili bir video paylaşımı geldi.

CHP'nin heykel açılışlarını tiye alan video, 'Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler' ifadesi ve ardından heykel açılışlarıyla başlayıp, 'Tabii ki bu bir şakaydı. İşte gerçekler' yazısının akabinde ülkede AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatlerin görüntüleriyle sürüyor.

Twitter'da TT olan videonun sonunda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gülümsemesine yer verildi.

CHPli belediyelerde heykel yapma rekabeti! CHP'Lİ BELEDİYELERDE HEYKEL YAPMA REKABETİ!
Yine CHP yine heykel! YİNE CHP YİNE HEYKEL!
CHPli belediyeden skandal Atatürk heykeli CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL ATATÜRK HEYKELİ
CHPnin heykel projelerinin ardı arkası kesilmiyor CHP'NİN HEYKEL PROJELERİNİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
CHPnin heykel sevdası bitmiyor! CHP'NİN HEYKEL SEVDASI BİTMİYOR!
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