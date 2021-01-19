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CHP'li İzmit Belediyesi'nden skandal Atatürk heykeli

Sanat Sokağı'na bir yapan 'li Belediye, gelen tepkiler üzerine 2. kez çalışma başlattı. CHP'nin 2. heykeli de Atatürk'e benzemeyince İzmit Sanayi Mahalli Muhtarı İsmail Moğultay'dan "Maalesef ki Atatürk'ün uzak akrabasına bile benzemiyor." tepkisi geldi.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021
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CHP'li İzmit Belediyesi'nden skandal Atatürk heykeli

'li Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan olduğu Belediyesi'nde İzmit Sanat Sokağı'ndaki eylül ayında ortadan kayboldu. İzmit Belediyesi yeni heykeli yapmak için iki günlük halk oylaması yaptı, seçim sandığı kurdu. Belediye oylamanın sonucunu açıklamadı ama yaklaşık üç ay sonra dört farklı heykelden 2 numaralı heykeli yaptırıp yerine koydu.

"UZAK AKRABASINA BİLE BENZEMİYOR" TEPKİSİ

CHP'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı. Mustafa Kemal Atatürk'e benzetilemeyen heykel nedeniyle eleştiri okları belediyeye çevrildi.

İzmit Sanayi Mahalli Muhtarı İsmail Moğultay söz konusu heykel için, "Maalesef ki Atatürk'ün uzak akrabasına bile benzemiyor. Atamızın heykelini neden bu hale getirdi bu heykel tıraş" diye yazdı.

İKİNCİ HEYKEL DE OLMADI

Aralık ayının ortasında yerine konulan heykel bu kadar çok tartışılınca, belediye sessiz sedasız yeni Atatürk heykeli yaptırdı. Ancak yeni heykel de tartışmaları bitirmedi. Zira bu Atatürk heykelinin de Atatürk'e benzemediği görüldü.

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