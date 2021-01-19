CHP'li İzmit Belediyesi'nden skandal Atatürk heykeli

CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan olduğu İzmit Belediyesi'nde İzmit Sanat Sokağı'ndaki Atatürk heykeli eylül ayında ortadan kayboldu. İzmit Belediyesi yeni heykeli yapmak için iki günlük halk oylaması yaptı, seçim sandığı kurdu. Belediye oylamanın sonucunu açıklamadı ama yaklaşık üç ay sonra dört farklı heykelden 2 numaralı heykeli yaptırıp yerine koydu.