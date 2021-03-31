31 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika | CHP'li belediyelerde heykel yapma rekabeti! Son durak Mersin Büyükşehir Belediyesi

Son dakika haberi... Yerel seçimler öncesi vatandaşa türlü vaatler verip koltukları alır almaz, sözlerini yutan 'li belediyelerin bu dönemde yaptıkların tek istikrarlı işleri bol bol heykel yapmak oldu. CHP'li belediyelerin kendi aralarındaki heykel yapma rekabetindeki son durak Mersin Büyükşehir Belediyesi. Belediye, 'okuyan çocuk' heykelleriyle gündeme geldi.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Son dakika | CHP'li belediyelerde heykel yapma rekabeti! Son durak Mersin Büyükşehir Belediyesi

CHP'li belediyeler heykel alanındaki çalışmalarından vazgeçmiyor. Daha önce de yaptırdıkları heykellerle gündeme gelen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'heykel hizmetlerine' yenilerini ekledi.

KENTİN BİR ÇOK YERİNE KONULACAK
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak' amacıyla 'okuyan çocuk heykellerini' kentin farklı noktalarına yerleştiriyor.

Park ve Bahçeler Dairesi'nde görevli Heykeltıraş Okan Apak ve Serdal Özdemir, Adnan Menderes Bulvarı Mersin Marina karşısındaki Bölge Park içerisinde oluşturulan okuma alanına özel olarak, okuyan çocuk heykelleri hazırladı.

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