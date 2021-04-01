İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan korkutan sözler: Üçüncü piki yaşıyoruz!

Aşıların koruyuculuğunun yapıldığı anda hemen oluşmadığına dikkati çeken Memişoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle Çin aşısında yaklaşık 28. günde ikinci dozu yapıyoruz, ondan bir 10-15 gün sonra artık koruyuculuk anlamında fayda sağlıyor. Bunun bilinmesini istiyorum. İnsanların aşının ikinci dozundan sonra 10. güne kadar yine de dikkatli olmasını öneriyorum. (BioNTech aşıları) Şu anda bu aşılar taşıma kaplarıyla zaten belli bir süreçte etkin halde tutulabiliyorlar. Onun için de altyapıyla bunu hem uygulayabilir hale hem de koruyabilir hale gelmiş olduk. Hangi yerde nasıl yapacağımız konusunda Bakanlığımız bir çalışma yapacak, ona göre bir dağıtım planlaması yapacağız. Hem aşı altyapımız hem dağıtım sistemiz hem de uygulama alanlarımız şu andaki hem inaktif dediğimiz Çin aşısında hem mRNA dediğimiz BioNTech aşısında her türlü dağıtımı ve altyapımız hazır halde. O aşılarımızı da ulaştıracağız insanlarımıza. Bu tercihen olacak büyük ihtimalle. Tercihen olması da belli gruplara tanımlama yapılacak. Birkaç hafta içinde de inşallah daha çok miktarda aşıyla toplumumuzu çok daha aşılı hale getirmiş olacağız."

Salgından en çok kurtulmak isteyenlerin sağlık çalışanları olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Öngörüm, eğer tedbirlere uyarsak, biraz daha aşılamayı artırırsak, nisanın ikinci yarısından itibaren düşüşlerimiz olacağını, mayıs, haziranın biraz daha rahat geçeceğini, virüsün mutasyon ve aşılama oranına bağlı olarak da yazı daha rahat yaşayacağımızı öngörüyoruz. İnşallah bizim öngörülerimiz doğru çıkar. Bu konularda bilim insanlarının bile öngörülerini yanıltan bir salgınla karşı karşıyayız." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Memişoğlu, okullarda da vaka tanılarının olabildiğini ama büyük izolasyon gerektirecek bir durum yaşanmadığını, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği halinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.