19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na tepki büyüyor! Beni de bul Ekrem Başkan

Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na tepki büyüyor! Beni de bul Ekrem Başkan

CHP'li İBB Başkanı 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende bir vatandaştan "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözleriyle tepki gördü. İmamoğlu da bu çıkış üzerine gazi yakınını "Seni bulurum" cevabıyla tehdit etti. Türkiye'nin gündemine oturan tehdidin tepkileri sürüyor. Ekrem İmamoğlu bugün cami çıkışında "Beni de bul" diyen bir kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL

Dün Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni'nde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağırmıştı.

İmamoğlu ise kendisine tepki gösteren gazi yakınını "Ben seni araştırır bulurum, merak" sözleriyle tehdit etti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. #benibul etkiti gün boyunca onbinlerce paylaşım aldı.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ BÜYÜYOR

Dünkü olayın yankıları sürerken İmamoğlu'na bir tepki de bugün cuma namazı sonrası geldi. Cep telefonuyla kayda giren bir bir vatandaş İmamoğlu'na 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diye tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğluna şehitlikte tepki EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ
Ekrem İmamoğlu gazi yakınını tehdit etti sosyal medya ayağa kalktı! CHPli İmamoğluna tepki #benibul EKREM İMAMOĞLU GAZİ YAKININI TEHDİT ETTİ SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI! CHP'Lİ İMAMOĞLU'NA TEPKİ #BENİBUL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA