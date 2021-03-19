Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na tepki büyüyor! Beni de bul Ekrem Başkan

Dün Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni'nde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağırmıştı.

İmamoğlu ise kendisine tepki gösteren gazi yakınını "Ben seni araştırır bulurum, merak" sözleriyle tehdit etti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. #benibul etkiti gün boyunca onbinlerce paylaşım aldı.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ BÜYÜYOR

Dünkü olayın yankıları sürerken İmamoğlu'na bir tepki de bugün cuma namazı sonrası geldi. Cep telefonuyla kayda giren bir bir vatandaş İmamoğlu'na 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diye tepki gösterdi.