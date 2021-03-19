Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na tepki büyüyor! Beni de bul Ekrem Başkan
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende bir vatandaştan "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözleriyle tepki gördü. İmamoğlu da bu çıkış üzerine gazi yakınını "Seni bulurum" cevabıyla tehdit etti. Türkiye'nin gündemine oturan tehdidin tepkileri sürüyor. Ekrem İmamoğlu bugün cami çıkışında "Beni de bul" diyen bir kişi tarafından tepkiyle karşılandı.
Dün Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni'nde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağırmıştı.
İmamoğlu ise kendisine tepki gösteren gazi yakınını "Ben seni araştırır bulurum, merak" sözleriyle tehdit etti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. #benibul etkiti gün boyunca onbinlerce paylaşım aldı.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ BÜYÜYOR
Dünkü olayın yankıları sürerken İmamoğlu'na bir tepki de bugün cuma namazı sonrası geldi. Cep telefonuyla kayda giren bir bir vatandaş İmamoğlu'na 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diye tepki gösterdi.