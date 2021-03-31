Tekirdağ'da Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı!
Son dakika haberine göre; Tekirdağ'da bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne boyalarla hakaret içerikli yazılar yazan kişi yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya adresinden duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da bir okulun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazan zanlının yakalandığını duyurdu.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı.
Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.
Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, depremde hasar görüp boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline boya ile hakaret içerikli yazılar yazıldı.
Durumu fark eden vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma saldırganların kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de büstü çirkin yazılardan temizledi.
Büstte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hikmet Ata, çirkin saldırıyı yapanları kınadı. Beraberindeki CHP'li heyetle birlikte okula gelerek bilgi alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklanmıştı.