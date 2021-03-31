BM ve AB'den Türkiye'ye Suriyeli mülteci övgüsü

Açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ettiği ve buna sığınmacıları da dahil ettiği vurgulanarak, "Konferans ayrıca Türkiye'nin sığınmacıların kendi kendilerine yetmesini ve sosyal uyumunu desteklemek için gösterdiği çabaları takdir etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.