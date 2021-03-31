31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri BM ve AB'den Türkiye'ye Suriyeli mülteci övgüsü

BM ve AB'den Türkiye'ye Suriyeli mülteci övgüsü

konusunda dünya çapında övgü alan bir kez daha gündem oldu. BM ve AB tarafından düzenlenen konferansta, "Türkiye'nin sığınmacıların kendi kendilerine yetmesini ve sosyal uyumunu desteklemek için gösterdiği çaba takdirlik" ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
ABONE OL
BM ve AB'den Türkiye'ye Suriyeli mülteci övgüsü

(BM) ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa düzenlenen Suriyelilere destek konferansında 'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik ev sahipliğinden özgüyle söz edildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 5. Brüksel Konferansı'nın bitiminde yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin sığınmacılar için sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve belediye hizmetleri gibi imkanlarla iş gücü piyasasına katılım imkanı sağladığı belirtilen açıklamada, "Türkiye sığınmacılarla ilgili maliyetin büyük kısmını omuzlamaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ettiği ve buna sığınmacıları da dahil ettiği vurgulanarak, "Konferans ayrıca Türkiye'nin sığınmacıların kendi kendilerine yetmesini ve sosyal uyumunu desteklemek için gösterdiği çabaları takdir etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ortak açıklamada, Türkiye'nin sığınmacı krizine verdiği kapsamlı karşılığın iyi uygulamalar, alınan dersler ve kıymetli tecrübeleri yansıtmaya devam ettiği aktarıldı. BM ile AB'nin Suriye içindeki ve bölge ülkelerinde bulunan Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Macaristan'dan AB'ye Türkiye çağrısı MACARİSTAN'DAN AB'YE TÜRKİYE ÇAĞRISI
Hırvatistan'dan AB'ye Türkiye çağrısı HIRVATİSTAN'DAN AB'YE TÜRKİYE ÇAĞRISI
İspanya ve Portekiz'den Türkiye'ye destek İSPANYA VE PORTEKİZ'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA