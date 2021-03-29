29 Mart 2021, Pazartesi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı

Başkanı , 'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı. Şentop, "Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir" dedi.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı

Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

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