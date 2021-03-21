21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz 6 yıla kadar hapisle yargılanacak

Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz 6 yıla kadar hapisle yargılanacak

Son dakika haberine göre; Twitter’da açtığı sahte hesapla siyasetçilere küfür eden savcı hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL
Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz 6 yıla kadar hapisle yargılanacak

'nca () devlet büyüklerine Twitter'dan açtığı "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla küfürler savurduğu tespiti nedeniyle açığa alınan Savcısı hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı.

tarafından hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame 'nce oybirliğiyle kabul edildi.

3 Mayıs'ta 'ne çıkacak Gündüz hakkındaki iddianamede, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da oluşturulduğu anlatıldı. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise 0530.....39 olduğu belirlendi. Hesabın, Gündüz'ün cep telefonuna kayıtlı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

HSK da Savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında idari soruşturma yürütüyor. Gündüz, soruşturma kapsamında açığa alındı ama mesleğe devam edip edemeyeceğine HSK 2. Dairesi karar verecek. HSK müfettişleri soruşturmayı sürdürüyor.

SUÇ ALETİNİN FOTOĞRAFI
Savcı Gündüz, soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı gün olan 4 Ocak'ta telefonunu yeniledi. Hazırlanan iddianamede Gündüz'ün bu hamlesi suçu gizlemeye yönelik bir hamle olarak görüldü. Gündüz'ün suça konu tweet'leri attığı cep telefonunun bilirkişi incelemesi yapıldı.


ANA KARTI KIRDI
Cep telefonunun fotoğrafları çekilip dosyaya konulurken, telefonun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi. Bu durum delil karartma çabası olarak değerlendirildi. Ana kartı kırılan ve hasar gören cep telefonunun üzerinde bu nedenle imaj alma işlemi bilirkişi tarafından yapılamadı.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS
Gündüz alınan ifadesinde, kullandığı cep telefonunun 31 Aralık 2020 tarihinde bozulduğu için 4 Ocak'ta satın aldığını dile getirdi. Telefonunu çocuğunun suya düşürdüğünü öne sürdü.

Bozulan telefonunu 4 ayrı tamirciye götürdüğünü iddia eden Gündüz, "Suya düştüğünü söyledim. 2 tanesi telefona elini dahi sürmeden bana bir şey yapılamayacağını söylediler. Diğer ikisi telefonun içini açıp baktıktan sonra parçaların durumunu gördükten sonra tamir edilemeyeceğini söylediler" ifadelerini kullandı. İddianamede Gündüz'ün ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.

Küfürbaz savcının suç aleti ortaya çıktı KÜFÜRBAZ SAVCININ SUÇ ALETİ ORTAYA ÇIKTI
Küfürbaz savcıya siyasilerden sert tepki KÜFÜRBAZ SAVCIYA SİYASİLERDEN SERT TEPKİ
İşte küfürbaz savcı için istenilen ceza İŞTE KÜFÜRBAZ SAVCI İÇİN İSTENİLEN CEZA
Küfür etmediği siyasetçi kalmadı! Bakın kim çıktı KÜFÜR ETMEDİĞİ SİYASETÇİ KALMADI! BAKIN KİM ÇIKTI
Küfürbaz savcı nasıl deşifre oldu? Özcan Muhammed Gündüz kimdir? KÜFÜRBAZ SAVCI NASIL DEŞİFRE OLDU? ÖZCAN MUHAMMED GÜNDÜZ KİMDİR?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA