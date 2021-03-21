Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz 6 yıla kadar hapisle yargılanacak
Son dakika haberine göre; Twitter’da açtığı sahte hesapla siyasetçilere küfür eden savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) devlet büyüklerine Twitter'dan açtığı "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla küfürler savurduğu tespiti nedeniyle açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oybirliğiyle kabul edildi.
3 Mayıs'ta Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak Gündüz hakkındaki iddianamede, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da oluşturulduğu anlatıldı. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise 0530.....39 olduğu belirlendi. Hesabın, Gündüz'ün cep telefonuna kayıtlı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
HSK da Savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında idari soruşturma yürütüyor. Gündüz, soruşturma kapsamında açığa alındı ama mesleğe devam edip edemeyeceğine HSK 2. Dairesi karar verecek. HSK müfettişleri soruşturmayı sürdürüyor.
SUÇ ALETİNİN FOTOĞRAFI
Savcı Gündüz, soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı gün olan 4 Ocak'ta telefonunu yeniledi. Hazırlanan iddianamede Gündüz'ün bu hamlesi suçu gizlemeye yönelik bir hamle olarak görüldü. Gündüz'ün suça konu tweet'leri attığı cep telefonunun bilirkişi incelemesi yapıldı.
ANA KARTI KIRDI
Cep telefonunun fotoğrafları çekilip dosyaya konulurken, telefonun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi. Bu durum delil karartma çabası olarak değerlendirildi. Ana kartı kırılan ve hasar gören cep telefonunun üzerinde bu nedenle imaj alma işlemi bilirkişi tarafından yapılamadı.
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS
Gündüz alınan ifadesinde, kullandığı cep telefonunun 31 Aralık 2020 tarihinde bozulduğu için 4 Ocak'ta satın aldığını dile getirdi. Telefonunu çocuğunun suya düşürdüğünü öne sürdü.
Bozulan telefonunu 4 ayrı tamirciye götürdüğünü iddia eden Gündüz, "Suya düştüğünü söyledim. 2 tanesi telefona elini dahi sürmeden bana bir şey yapılamayacağını söylediler. Diğer ikisi telefonun içini açıp baktıktan sonra parçaların durumunu gördükten sonra tamir edilemeyeceğini söylediler" ifadelerini kullandı. İddianamede Gündüz'ün ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.