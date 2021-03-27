Hrant Dink suikastında cinayetin FETÖ’nün talimatlarıyla işlendiği ortaya çıktı!‘Baron’lara da ceza

UZUN VE CERRAH'IN DAVASI DÜŞTÜ

Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması suçundan yargılanan dönemin Trabzon Emniyet müdürü Reşat Altay, eski İstihbarat Daire başkanı Sabri Uzun ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile Ali Poyraz ve Hamdi Egbatan için zaman aşımının dolduğuna karar veren mahkeme, bu isimler açısından davanın düşürülmesine karar verdi.

BERAAT ETTİLER

Mahkeme dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, darbeci eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin ile Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Muhammer Ay, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Resul Kütükoğlu, Tevfik Cantürk, Ünsal Gürel, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel, Ahmet Çetiner, Birol Ustaoğlu, Hüseyin Yılmaz, Mikdat Özbek, Mustafa Küçük, Ergün Yorulmaz, Musa Yıldırım, Hacı Ömer Ünalır, Ali Barış Sevindik, Murat Bayrak, Tamer Bülent Demirel, Yusuf Bozca, Yüksel Avan, Ercan Demir, Muhittin Zenit hakkında ise çeşitli suçlardan beraat ve düşme kararları verildi. Yargılama aşamasında hayatını kaybeden Şeref Ateş'in ise ölüm nedeniyle davasının düşürülmesine hükmetti. Mahkeme beraat eden sanıklara, tutuklulukta geçirdikleri süreye ilişkin tazminat hakları olduğunu hatırlattı.