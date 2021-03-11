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Dink davasının kritik ismiydi! FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Hasan Durmuşoğlu kaçarken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ile kritik bir operasyona daha imza attı. Ankara'da gaygubet evinde saklanan hepsi meslekten ihraç edilmiş KOSGEB başmüfettişi, iki Emniyet Müdürü, binbaşı ve öğretmen 'a kaçmak için öncü-artçı olarak otomobillerle seyrederken şok operasyonla yakalandı. Zanlılar arasındaki gaygubet evinde saklanan eski Emniyet Müdürü 'nun Hrant Dink cinayetinde 'da istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı olduğu ve 5 yıldır yargılandığı kapsamında da arandığı ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Dink davasının kritik ismiydi! FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Hasan Durmuşoğlu kaçarken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde FETÖ terör örgütünün aranan veya davası devam eden örgüt mensupları ile güncel ve yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında yurtdışından irtibat kurduğu örgüt mensuplarını yasadışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı bilgilerine ulaştı.

Örgütün bu hareketini yakın takibe alan polis, Ankara ile yaptığı koordineli çalışmalarda, KOSGEB'te Başmüfettiş iken ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan 'u takibe aldı. Yasin Temur'un ihraç edilen öğretmen eşi ile yurtdışına kaçma hazırlığında olduğunu ve yasadışı yollardan 'a geçmek üzere başka terör örgütü mensupları ile birlikte yola çıktıkları bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

İSTİHBARATÇI MÜDÜR, ÖNCÜ-ARTÇI SEYRETMELERİNİ SAĞLAMIŞ
Yapılan çalışmalar sonrasında FETÖ üyelerinin bulunduğu iki aracın artçı-öncü olarak takibe duyarlı olarak hareket ettiğinin belirlenmesi üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, 'nun Bolu kesiminde iki aracı durdurdu. Araçlarda, tamamı kamu görevlerinden ihraç edilen KOSGEB Maşmüfettişi Yasin Temur, öğretmen eşi Aslı Temur, Emniyet Müdürü eşi, , Emniyet Müdürü ile ihraç binbaşı çıktı.

Araçların takibe duyarlı ve çok dikkatli davranmalarının sebebi ise zanlılar yakalanınca ortaya çıktı. Araçtaki FETÖ üyelerinden Hasan Durmuşoğlu'nun uzun yıllardır istihbarat birimlerinde çalışması nedeniyle yakalanmamak için artçı-öncü olarak otoyolda seyrettiği belirlendi.

DİNK DAVASININ EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN
Sahte kimlikle yakalanan KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur'un FETÖ'nün yeniden yapılanma faaliyetlerini organize eden isimlerden olduğu, gaybubet denilen hücre evlerinde saklandığı ve gaybubet evlerinde saklanan diğer örgüt mensupları ile irtibatı ve bilgi akışını sağladığı, ihraç öğretmen Aslı Temur'un Bylock kullanıcısı olduğu, ihraç Emniyet Müdürü Cihangir Baycan'ın uzun yıllar Polis Akademisinde çalıştığı, örgütün A5 olarak kodladığı tam teslimiyete ve örgüte en üst düzey bağlılığa sahip üyelerinden olduğu, Bylock kullanıcısı olduğu, hakkında etkin pişman örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinin bulunduğu öğrenildi.

İhraç Binbaşı Hakan Uzunay'ın ise uzun yıllar Kara Harp Okulunda görev yapan örgüt üyelerinden olduğu belirlendi. Yakalanan zanlılar arasındaki en dikkat çeken ismin ise ihraç Emniyet Müdürü Hasan Durmuşoğlu olduğu öğrenildi.

Durmuşoğlu, Hrant Dink'in öldürüldüğü dönem. Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve aranan isimlerden olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllar istihbarat birimlerinde çalışan Durmuşoğlu'nun FETÖ'nün A5 olarak kodladığı tam teslimiyete ve örgüte en üst düzey bağlılığa sahip örgüt üyelerinden olduğu öğrenildi.

Zanlıların yakalandığı araçta 5 bin 415 avro ve 150 dolar ile tablet, cep telefonu, pusula, termometre, düdük, termal ısıtıcı, termal atlet, halat ve baş üstü lamba ele geçirildiği öğrenildi. Yurt dışına kaçma girişimleri başarısız olan 2'si kadın 6 FETÖ üyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanıyor.

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