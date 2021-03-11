Dink davasının kritik ismiydi! FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Hasan Durmuşoğlu kaçarken yakalandı

İSTİHBARATÇI MÜDÜR, ÖNCÜ-ARTÇI SEYRETMELERİNİ SAĞLAMIŞ

Yapılan çalışmalar sonrasında FETÖ üyelerinin bulunduğu iki aracın artçı-öncü olarak takibe duyarlı olarak hareket ettiğinin belirlenmesi üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki aracı durdurdu. Araçlarda, tamamı kamu görevlerinden ihraç edilen KOSGEB Maşmüfettişi Yasin Temur, öğretmen eşi Aslı Temur, Emniyet Müdürü Hasan Durmuşoğlu eşi, Figen Durmuşoğlu, Emniyet Müdürü Cihangir Baycan ile ihraç binbaşı Hakan Uzunay çıktı.

Araçların takibe duyarlı ve çok dikkatli davranmalarının sebebi ise zanlılar yakalanınca ortaya çıktı. Araçtaki FETÖ üyelerinden Hasan Durmuşoğlu'nun uzun yıllardır istihbarat birimlerinde çalışması nedeniyle yakalanmamak için artçı-öncü olarak otoyolda seyrettiği belirlendi.