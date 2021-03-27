Bugün yasak var mı? 'Yerinde karar' uygulamasıyla kontrollü normalleşmeye geçen Türkiye'de gözler sokağa çıkma kısıtlamalarına çevrildi. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre değişiklik gösteren kısıtlamaların detayları merak ediliyor. En çok merak edilenlerden biri de, hafta sonu kısıtlamaları oldu. Peki, bugün yasak var mı? 27 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

27 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.