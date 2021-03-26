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Son dakika: Hrant Dink davasında flaş gelişme!

Son dakika haberleri... davasında karar açıklanıyor. FETÖ elebaşı , eski savcı , , 'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: Hrant Dink davasında flaş gelişme!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin kararını açıklıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

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Detaylar gelecek...

Dink cinayeti davasında karar! Tahliye edildi DİNK CİNAYETİ DAVASINDA KARAR! TAHLİYE EDİLDİ
Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

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