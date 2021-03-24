Bundan sonraki süreçte tedarik zincirleri değişecek Türkiye açısından çok daha faydalı bir deneme giriliyor. Çünkü hem ABD ve AB hem gelişmiş ekonomileri tamamı sadece Çin'e bel bağlamanın, oradan tedarikte bulunmamın sakıntılarını bu pandemi döneminde yaşadı. Bundan sonraki süreç ekonomik reformdan kasıt ancak bu kısma geçilmesi ile başlayacak. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü beyanatında satın alma gücünden bahsetti. Ve aynı zamanda Türkiye'nin güçlü yanlarını anlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı, partisinin, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada ekonomi üzerinden hükümete yüklenenlere yanıt verdi. Erdoğan, "Siz, içeride birilerinin 'battık, bittik, yıkıldık, öldük' diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın. Bunlar kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir." dedi.

Türkiye'de 2010-2020 arasında kurulan 75 bin 699 uluslararası sermayeli şirketten, toplam sermayesi 39 milyar lirayı bulan 11 binden fazlasının salgına rağmen geçen yıl faaliyete başladığını belirten Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi buradan soruyorum, hangi uluslararası yatırımcı geleceğine güvenmediği bir ülkeye gelip şirket kurar ve o ülkenin vatandaşlarıyla iş ortaklığı yapar? Aynı şekilde, ülkemizde dünyanın hemen her devletinden 200 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Soruyorum, hangi ana, baba evladını geleceğine güvenmediği, huzurundan ve güvenliğinden emin olmadığı bir ülkeye 4-5 yıllığına eğitime gönderir? Siz, içeride birilerinin 'battık, bittik, yıkıldık, öldük' diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın. Bunlar kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir. Türkiye gücünü, ekonomisinin sağlam altyapısından, üretiminden, yetişmiş insan kaynağından, girişimcilerinden, ihracatçılarından, velhasıl reel ekonomisinden alan bir ülkedir. Dinamik iktisadi yapımızla, mali disiplinimizle, serbest piyasaya ekonomisine bağlılığımızla, her türlü şoka dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık."

Başkan Erdoğan, gelecek dönem Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek, çok daha iyi yerlere getireceklerini söyledi.