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Millet İttifakı'nda İmamoğlu krizi! Meral Akşener'e cevap Demirtaş'tan geldi: Haddi değil güçleri yetmez

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun Buldan-Akşener tweeti sonrası İYİ Partililerin 'ye yönelik söylemlerine, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan 'tan cevap geldi. Demirtaş, "İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir" dedi.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Millet İttifakı'nda İmamoğlu krizi! Meral Akşener'e cevap Demirtaş'tan geldi: Haddi değil güçleri yetmez

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkanı ve 'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamıştı. İmamoğlu'nun bu paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırmıştı. İstanbul Milletvekili , "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER: SAYGI DUYUYORUM
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise, "Türkiye'de biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerek iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum" sözleri ile net bir yanıt vermekten kaçındı.

"BUNA GÜÇLERİ YETMEZ"
İYİ Partililerin 'ye yönelik söylemlerine, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan 'tan cevap geldi. Demirtaş, "Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez" diye konuştu.

AKŞENER "GÜNEYDOĞU GELENEĞİ" DEMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik" ifadelerine "Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" şeklinde cevap vermişti.

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