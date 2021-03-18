Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki! İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı tehdit etti

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende tepki gördü.

İmamoğlu'na isyan eden bir gazi yakını, "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" dedi.

Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi İmamoğlu'nun yanındaki ekip tarafından alandan uzaklaştırıldı.