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Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki! İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı tehdit etti

CHP'li , 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu bir gazi yakınının "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" tepkisine tehditle cevap verdi.

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Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Bir gazi yakını Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma törenine katılan CHP'li İBB Başkanı 'na tepki gösterdi.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende tepki gördü.

İmamoğlu'na isyan eden bir gazi yakını, "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" dedi.

Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi İmamoğlu'nun yanındaki ekip tarafından alandan uzaklaştırıldı.

TEPKİ GÖSTEREN GAZİ YAKININI TEHDİT ETTİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu, törende kendisine tepki gösteren gazi yakınını tehdit etti.

Vatandaşın tepkisine "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" ifadeleriyle cevap veren İmamoğlu, "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diyerek tehdit etti.

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