Son dakika: İstanbul’da 3 barajın doluluk oranı yüzde 50’nin altında kaldı! Korkutan uyarı: Su kıtlığı çok yakın
Son dakika haberine göre İstanbul'da etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından barajlardaki su seviyesi geçen yılın Mart ayını geçti. Yağmurlarda en az dolan Sazlıdere Barajı ise havadan görüntülendi. Peki tehlike geçti mi? Uzman isimlerden korkutan uyarı geldi.
İstanbul'da kurak geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi geçen yıl Mart ayında yüzde 64,17'ye kadar gerilemişti. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65.21'e ulaştı. Böylelikle barajlardaki su seviyesi geçen yıl Mart ayı seviyelerini geçti. Sazlıdere, Pabuçdere ve Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50'nin altında kalırken, diğer 7 barajın doluluk ise yüzde 50'nin üzerine çıktı. Yağmurlardan yeteri kadar yararlanamayan Sazlıdere Barajı'nın doluk oranı havadan görüntülendi.
NÜFUS ARTMAYA DEVAM EDERSE 'SU KITLIĞI' KAPIDA!
Şehrin barajlarındaki doluluk değişkenliği devam ettiği sürece İstanbul'un büyük bir 'su kıtlığı' yaşayacağı artık herkesçe biliniyor. Bu tehlikede akla ilk iklim değişikliği gelse de asıl sorunun hızla artan nüfus olduğunu söyleyen Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve üniversitenin İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz önemli açıklamalarda bulundu.
"İstanbul'un nüfusu azken su çok rahat bir şekilde yetiyordu. Şimdi hem nüfus arttı hem de su azaldı. Şehrin nüfusu artık yavaş yavaş 20 milyona doğru gidiyor. Eğer önümüzdeki 10-15 yılda nüfus 25-30 milyon arası bir seviyeye gelirse, yağışların azalmasını da ele alırsak kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşecek. Bu da su kıtlığı yaşanıp, su fakiri olacağımız anlamına geliyor. O noktadan sonra istediğimiz yerden su takviyesi yapalım yine de yetmeyecek"
İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ SON DURUM ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN YETERLİ Mİ?
İstanbul'daki barajların yeterli dolulukta olmadığını ve bundan sonra da aşırı dolmayacağını söyleyen Kurnaz, şehrin alacağı yağışın önemli bir kısmını gördüğünü ve bundan sonra artık yavaş yavaş daha az yağışlı döneme girildiğini söylüyor ve ekliyor:
"9 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 19'a kadar gerilemişti. Kar yağışları ve yağmurdan sonra yüzde 40 seviyelerini gördü. Şu an yüzde 62'ın üzerinde... Yalnız kış aylarında yüzde 20'den yüzde 60'a çıkmak kolaydır. Kış aylarından sonraki dönemde yüzde 60'dan yüzde 100'e çıkmak yani aynı yüzde 40'lık oranı yakalamak çok ama çok zordur. Yazın en az yüzde 80 ya da üstünü görmemiz lazım ki, önümüzdeki yıl rahat geçsin diyelim."
'SAKARYA'DAN TAKVİYE YAPILMALI'
İstanbul barajlarındaki doluluğu iyi bir seviyede tutmak için daha önce Sakarya Nehri'nden takviye yapılmıştı. Ama bu durum sonrasında birçok tartışmayı beraberinde getirmişti. Örneğin TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 7 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamayla İstanbul'u büyük bir susuzluk tehlikesinin beklediğini vurgulamış, Melen ve Yeşilçay Regülatörlerinden kuraklık nedeniyle beklenilen miktarda su alınamadığını açıklamıştı. Hatta Sakarya Nehri'nden su almak da halk sağlığı bakımından son derece sakıncalı denmişti.
Kurnaz ise Sakarya'dan barajlardaki suyun bol olduğu zamanlarda su takviyesi yapılması gerektiğini, barajlardaki doluluk oranı düştüğünde takviye yapmanın hiçbir işe yaramayacağını söylüyor ve ekliyor:
"Şu anda doluluk oranımız yüzde 60'ın üzerindeyken Sakarya'dan su takviyesi yaparsak İstanbul'un su arıtma sistemleri gelebilecek suları temizleyebilir. Ama gelecekte baraj seviyesi yine yüzde 20'ye düşerse, o zaman Sakarya suyunu katmaya çalışırsak temizlenemeyecek kirlilikte bir su olur elimizde…"
BİREYSEL OLARAK NASIL ÖNLEMLER ALINMALI?
Yıllardır bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yeterli olmadığını düşünen Kurnaz, suyun çok dikkatli kullanması gerektiğini söylüyor ve dikkat edilmesi gerekenleri 6 madde de sıralıyor.
- Ekonomik musluk başlığı kullanarak ciddi bir şekilde su tasarrufu yapabiliriz.
- Diş fırçalarken ya da tıraş olurken musluğun kapalı olmasına özen göstermeliyiz.
- Duş yaparken sıcak su musluğunu açtığımızda gelen ilk soğuk suyu tekrar geri sisteme veren vana yapıları kullanılabilir.
- Arabalarımızı kendimiz yıkamaktan vazgeçmeliyiz.
- Bahçe sularken suyu çok dikkatli kullanmamız şart.
- Sifon haznesine 1 litrelik pet şişe koymak da oldukça önemli. Böylelikle her seferin 15 litre suyun gitmesine engel olabiliriz.
İstanbul'da barajların son doluluk oranları ise şu şekilde:
"Ömerli Barajı 81,62
Papuçdere Barajı 45,69
Sazlıdere Barajı 34,43
Büyükçekmece Barajı 64,82
Alibeyköy Barajı 58,20
Terkos Barajı 60,59
Kazandere Barajı 57,88
Elmalı Barajı 73,54
Darlık Barajı 76,66
Istrancalar Barajı 44,66".