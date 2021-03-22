NÜFUS ARTMAYA DEVAM EDERSE 'SU KITLIĞI' KAPIDA!

Şehrin barajlarındaki doluluk değişkenliği devam ettiği sürece İstanbul'un büyük bir 'su kıtlığı' yaşayacağı artık herkesçe biliniyor. Bu tehlikede akla ilk iklim değişikliği gelse de asıl sorunun hızla artan nüfus olduğunu söyleyen Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve üniversitenin İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye 'de kişi başına düşen su miktarının yılda 8 bin metreküp olduğunu bugün bu rakamın bin 360 metreküp olduğunun altını çizen Kurnaz, suyun yeterli olması için yapılması gereken en önemli şeyin İstanbul'dan dışarı göç etmenin olduğunu ifade ediyor.

"İstanbul'un nüfusu azken su çok rahat bir şekilde yetiyordu. Şimdi hem nüfus arttı hem de su azaldı. Şehrin nüfusu artık yavaş yavaş 20 milyona doğru gidiyor. Eğer önümüzdeki 10-15 yılda nüfus 25-30 milyon arası bir seviyeye gelirse, yağışların azalmasını da ele alırsak kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşecek. Bu da su kıtlığı yaşanıp, su fakiri olacağımız anlamına geliyor. O noktadan sonra istediğimiz yerden su takviyesi yapalım yine de yetmeyecek"