Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı!

İşsizlik oranı en yüksek bölge TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu

İşsizlik oranı en yüksek bölge %33,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %6,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) BÖLGESİ'NE AİT OLDU

En yüksek istihdam oranı %50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %26,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.