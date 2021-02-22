BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 barajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı ise Ömerli barajı oldu. Ömerli Barajında doluluk oranı 60.31 olarak ölçüldü. Şu anda en az su ise yüzde 27.47 doluluk oranıyla Sazlıdere barajı oldu.