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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kar etkisini göstermeye başladı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 21 Şubat İstanbul barajlarında son durum Kar etkisini göstermeye başladı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 21 Şubat İstanbul barajlarında son durum
2020 yılının kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da baraj doluluk oranları artmaya başladı. Son zamanlarda etkili olan yağmur ve kar yağışı ile birlikte baraj doluluk oranlarının yükseldiği açıklandı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranu ne kadar oldu? 21 Şubat İstanbul barajlarında son duurm nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 22.02.2021 11:33
Kuralık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'da yüzler gülmeye başladı. Son zamanlarda etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası baraj doluluk oranları yükselmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak güncel veriler paylaşılıyor. Kar sularının erimesiyle birlikte oran artışa geçti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte 21 Şubat İstanbul barajlarında son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat tarihi itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 51,33'e yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 943 bin metreküp oldu.
İşte gün gün baraj doluluk oranları:
13 Şubat: Yüzde 46,11
14 Şubat: Yüzde 46,44 15 Şubat: Yüzde 47,20 16 Şubat: Yüzde 47,82 17 Şubat: Yüzde 48,28
18 Şubat: Yüzde 48,67
19 Şubat: Yüzde 49,16 20 Şubat: Yüzde 50,03 21 Şubat: Yüzde 50,56 22 Şubat: Yüzde 51,33 BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 barajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı ise Ömerli barajı oldu. Ömerli Barajında doluluk oranı 60.31 olarak ölçüldü. Şu anda en az su ise yüzde 27.47 doluluk oranıyla Sazlıdere barajı oldu.